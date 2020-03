Lega Calcio convinta: “Vogliamo completare il campionato appena sarà possibile”

Assemblea di Lega Calcio Seria A, anche oggi, rigorosamente in video conferenza. Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi all’ordine del giorno ma soprattutto la questione del coronavirus. Questo è quanto scrive in un comunicato stampa la Lega:

“A tal proposito la Lega Serie A ringrazia tutte le Società per l’impegno e per le innumerevoli iniziative a sostegno dei diversi ospedali sparsi sul territorio italiano. Il contributo del mondo del calcio a supporto delle strutture ospedaliere verrà raccontato dalla Lega Serie A sui propri social attraverso la campagna #Weareoneteam, patrocinata dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Protezione Civile”.

I club hanno ribadito “all’unanimità la volontà di portare a termine il Campionato di Serie A TIM, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno. Questa la posizione della Lega Serie A in vista della riunione di domani convocata dall’Uefa”.

Nel corso dei prossimi giorni, inoltre, prenderanno il via i tavoli di lavoro, costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A.

(Fonte: Lega Calcio Serie A)