Ansa – Lettera formale della Serie A al Governo: richiesta disputa delle gare a porte chiuse

La Figc ha chiesto al governo l’autorizzazione per disputare alcune partite a porte chiuse in seguito all’emergenza Coronavirus, in quanto non specificato dall’ordinanza del Ministero della Salute.

L’Ansa sottolinea anche che la Lega di Serie A ha scritto una lettera al Governo, un atto formale per chiedere disputa a porte chiuse. No invece allo spostamento delle partite di domenica a lunedì quando scadrebbe l’ordinanza che per il momento è valevole fino al primo marzo.

(Fonte: ANSA)