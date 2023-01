Inter, Skriniar non perderà la fascia. Sostituto? C’è un’idea per l’immediato

Il difensore slovacco, nonostante appaia ormai sempre più lontano da Milano, rimarrà il capitano della squadra

Fabio Alampi

Il futuro di Milan Skriniar appare ormai irrimediabilmente lontano dall'Inter: il difensore slovacco non ha accettato nessuna proposta di rinnovo del contratto, e non è da escludere che possa lasciare Milano già in questa finestra di mercato. Inutile dire che la reazione dei tifosi nerazzurri è stata quella dell'amante tradito, e sono molti quelli che chiedono provvedimenti immediati, a cominciare dalla rimozione del suo status di capitano. Tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport, "al momento non ci sarebbe l'idea di togliergli la fascia, come vorrebbe parte dei tifosi".

"Tale disponibilità ad "ascoltare" i messaggi provenienti da Parigi, peraltro, fa credere che Marotta e Ausilio abbiano già pronta un'alternativa. Che, considerando il peso di Skriniar dentro l'impianto di Inzaghi - gioca quasi tutte le partite -, non potrebbe essere un semplice tappabuchi, ma un rinforzo vero e proprio, un titolare. Già, ma chi allora? Di nomi per il dopo-Skriniar ne sono già circolati diversi in questi mesi: il sogno è l'atalantino Scalvini, ma c'è pure l'occasione Becao (in scadenza nel 2024 con l'Udinese), mentre qualche movimento c'è già stato attorno a Djalò del Lilla e qualche rumor, sempre dalla Francia, ha portato pure il nome di Lubeka del Lione.

Ma chissà che, considerando il corteggiamento della scorsa estate, l'idea per l'immediato non possa essere Chalobah. È vero che, ultimamente, sta giocando parecchio, ma ora al Chelsea i difensori non mancano".