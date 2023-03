Cds – Skriniar, obiettivo Fiorentina. Parole medico Slovacchia? Inter infastidita perché…

Dopo aver raggiunto il ritiro della sua nazionale, nella giornata di ieri Milan Skriniar è tornato a lavorare ad Appiano. Come sottolinea il Corriere dello Sport , l'obiettivo è la Fiorentina. "A tenere fermo il difensore è l’irritazione di un nervo, dovuta alla compressione del disco".

"Non certo un danno al disco intervertebrale come, invece, ha detto il medico della Slovacchia, Fegyveres. Non è una novità che con i responsabili sanitari delle nazionali ci scappa un po’ di allarmismo. Ovvio che all’Inter abbia dato fastidio, ma, visto che il quadro clinico di Skriniar è assolutamente chiaro, tutta l’attenzione è dedicata al suo recupero".