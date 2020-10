Inter, altra notizia pessima. Gazzetta: “Skriniar ancora positivo al Covid-19”

Solo pessime notizie in casa Inter. Poco fa il comunicato sull’infortunio di Romelu Lukaku, che potrebbe saltare la partita chiave in Champions League contro il Real Madrid. Ma arriva anche un’altra indiscrezione che non può assolutamente far sorridere: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar sarebbe infatti ancora positivo al Covid-19 dopo 23 giorni. Si aspettava il responso del tampone effettuato dallo slovacco, tornato a Milano nella giornata di ieri. Il centrale tornerà dunque ad allenarsi da solo.