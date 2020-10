Sky – Skriniar, il Tottenham non ha rilanciato e non ci sono grandi segnali. Alonso…

Se il Tottenham avesse voluto fare l’offerta richiesta dall’Inter l’avrebbe già fatta. Ma non è arrivata e non ci sono segnali in questo senso. La pista Skriniar-Spurs resta aperta perché è la prima opzione per Mourinho. Questo è quanto riferito a Skysport da Gianluca Di Marzio.

Il noto canale ha parlato anche dell’occasione Marcos Alonso. La cessione di Dalbert lascia lo spazio per un tentativo per il giocatore del Chelsea che ha litigato con l’allenatore, Lampard.

“Un’opportunità del genere per un giocatore che Conte conosce benissimo e su una corsia, quella sinistra, dove ci sono due attaccanti, Young e Perisic, vuole dire che l’Inter ci proverà fino alla fine. Non è detto che ci riesca. Con l’addio di Nainggolan c’è lo spazio economico per fare un’operazione del genere“, ha spiegato Luca Marchetti.

(Fonte: SS24)