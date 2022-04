Skriniar: “Ci siamo rialzati. Vittoria con la Juve ci ha aiutato. Il ruolo e Inzaghi…”

Le parole del difensore nerazzurro al termine della gara vinta dall'Inter contro lo Spezia

Ancora una volta Milan Skriniar è stato uno dei migliori in campo nella vittoria dell'Inter contro lo Spezia. Al termine della gara il difensore ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn: "Siamo riusciti a rialzarci e anche il mister ci ha dato le sue idee. Anche lo staff ci ha detto cosa è andato male in certe partite. Questa è la forza del gruppo, sono contento che ci siamo rialzati e adesso è tutto aperto".

"Il ruolo? Quest'anno ho giocato in tutti e tre i ruoli, difficile dire dove mi sento a casa. Io gioco dove il mister ha bisogno, sono contento quando la squadra vince, poi se gioco bene è un bonus. L'umore dopo la vittoria con la Juve? Quella partita ci ha aiutato tantissimo in tutti i punti di vista. Oggi abbiamo capito la partita, dobbiamo capirle come stiamo facendo e le stiamo preparando bene. È sempre il gruppo che è sopra tutto".