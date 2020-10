Inter, Skriniar: oggi il ritorno a Milano. Ecco perché gli è stato dato il permesso di viaggiare

Finalmente Skriniar può tornare in Italia. Dopo 21 giorni di isolamento in Slovacchia, dove era andato per far fronte alla chiamata della sua Nazionale ed è risultato positivo al covid19, rientra a Milano. Dall’ultimo tampone fatto non si era ancora negativizzato, ma può comunque mettersi in viaggio.

Il Corriere dello Sport spiega: “Essendo stato 21 giorni in isolamento, l’Ats gli ha dato il permesso anche perché la sua eventuale carica positiva non è considerata in grado di infettare”. Il centrale nerazzurro era tra i sei nerazzurri positivi e sarà l’ultimo a rientrare.

Gagliardini e Radu possono mettersi a disposizione di Conte per la partita di sabato contro il Parma. Mentre l’Inter era impegnata contro lo Shakhtar, sono stati sottoposti a terapie Sanchez, Sensi e Vecino.

(Fonte: Corriere dello Sport)