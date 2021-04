UFFICIALE – A Sky diritti Bundesliga 2021/2025 e Ligue 1 2021/2024

Sky rafforza la sua offerta calcistica a pochi giorni dall'annuncio della Serie B per il triennio 2021/2024

Sky rafforza la sua offerta calcistica e, a pochi giorni dall'annuncio della Serie B per il triennio 2021/2024, Sky acquisisce anche i diritti della Bundesliga per le stagioni 2021/2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021/2024.