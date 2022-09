Sky – Incontro Inzaghi-dirigenza: presente anche Zhang. Fiducia al tecnico: gli aggiornamenti

Come previsto, è andato in scena il faccia a faccia tra Inzaghi e la dirigenza dell'Inter, per confrontarsi su un momento difficile

Come previsto, a ora di pranzo è andato in scena il faccia a faccia tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter, per confrontarsi su un momento obiettivamente difficile e per trovare la giusta compattezza in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto riporta Sky Sport, all'incontro si sarebbe unito anche il presidente nerazzurro, Steven Zhang. Un incontro in cui sarebbe stata ribadita fiducia all'allenatore interista. Il momento, complicato, richiede unione d'intenti e coesione. La dirigenza ha risposto presente, facendo sentire il suo appoggio a Inzaghi, chiamato ora a dare una sterzata alla squadra.