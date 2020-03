CT Slovacchia avvisa l’Inter: “Se l’UEFA non annulla le gare, dovrà far partire Skriniar e…”

L’emergenza coronavirus sta imperversando in tutta Europa, rendendo così impossibile la disputa dei campionati e mettendo anche a rischio gli Europei con annesse le qualificazioni al torneo continentale. Il CT della Slovacchia Pavel Hapal ha parlato di ciò che potrebbe accadere anche con Milan Skriniar:

“La situazione è davvero molto grave. Ma io sono ottimista e credo che porteremo in Slovacchia i giocatori che giocano in Italia. In Italia sono ben trattati, vanno solo agli allenamenti e poi tornano dalle rispettive famiglie a casa. Sarebbe un grosso problema se l’Italia non lasciasse partire i giocatori o se loro dovessero entrare in quarantena per 14 giorni dopo che arrivino il Slovacchia”.

SKRINIAR – “Se dovessi parlare con lui, secondo me lui vorrebbe venire nonostante il rischio di non poter tornare indietro. Qui c’è in palio una possibile partecipazione agli Europei. Ho sentito però che vorrebbero spostare l’Europeo al prossimo anno. Per qualunque giocatore, l’obiettivo dovrebbe essere quello di rappresentare la propria nazione, anche in un periodo difficile come questo. Sono soddisfatto dell’approccio di Milan e credo che tutti reagiranno in questa maniera. Se l’UEFA non annullerà le gare, l’Inter non potrà fermarlo e lo dovrà far partire”.

SERIE A – Hapal, però, poi alla fine ha ammesso di poter fare a meno di giocatori impegnati in Italia come Skriniar, Lobotka, Vavro, Kucka, Gjomber e Spalek: “Possiamo anche comporre una squadra senza gli italiani o comunque senza coloro i quali non potranno partire”.