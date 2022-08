SM – Inter, Acerbi sorpassa Akanji. Previsti nuovi contatti con Lotito

L'Inter è alla ricerca di un difensore, come richiesto da Inzaghi, e avrebbe virato nelle ultime ore sul centrale della Lazio Acerbi, vista la difficoltà nel trovare un accordo per Akanji.

"Il Borussia Dortmund ha detto "no" alla richiesta dell'Inter per il prestito di Manuel Akanji, difensore che in Germania valutano 15 milioni di euro nonostante sia fiuori dal progetto tecnico. Così i nerazzurri sembrano pronti a virare su altri opbiettivi. Adesso il nome in cima alla lista è quello di Francesco Acerbi, che Inzaghi accoglierebbe ben volentieri dopo averlo allenato alla Lazio. Lotito, dal canto suo, sembra disposto a cedere il giocatore in prestito, anche se preferirebbe l'obbligo al posto del diritto. In queste ore sono previsti nuovi contatti tra le parti", rivela Sportmediaset.