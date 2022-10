SM – Inter, Marotta ribadisce la fiducia a Inzaghi

La delusione è tanta in casa Inter dopo la sconfitta con la Roma. Il momento è delicato e proprio per questo c'è bisogno di lucidità, per prendere le decisioni migliori per uscire dalla crisi in cui è piombata la squadra nerazzurra. I tifosi si interrogano sul futuro di Simone Inzaghi e dalla pancia del Meazza arriva già una prima risposta: il tecnico nerazzurro non è in discussione, almeno per il momento.