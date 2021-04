Biasin: “Inter, svolta sul socio di minoranza? Mercato, una missione e 3 nomi”

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, illustra quelle che potrebbero essere le prossime mosse dell'Inter

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, fa il punto sulle vicende di casa Inter, dalle questioni societarie al mercato: "Il presidente Steven è «in arrivo» (lo diciamo da mesi, questa volta pare vero, arriverà tra giovedì e venerdì) e porterà con sé virtuali 250 milioni, che poi sono quelli gentilmente messi a disposizione dal fondo americano Oaktree. Si preannuncia un ricco mercato? Giammai, il grano serve a tappare le falle, a pagare gli stipendi (entro la fine di aprile verrà saldata la mensilità di febbraio, a maggio quelle di novembre e dicembre), a mettere le doverose pezze in questa stagione che funziona in campo e decisamente meno nelle casse (mica solo per l'Inter). Oaktree, ovviamente, non regala niente e, infatti, potrebbe alla lunga diventare socio di minoranza del club".