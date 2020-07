Marotta: “Sanchez? Valuteremo, grande giocatore. Lautaro non ha mai detto di voler andare”

Vincere per tornare al secondo posto e avvicinarsi alla Juve. È questo l’obiettivo dell’Inter in campo questa sera contro la Spal. prima della sfida, ai microfoni di Dazn, ha parlato l’ad dei nerazzurro Beppe Marotta:

“Non ho ancora sentito Carnevali, ma anche noi col Sassuolo siamo caduti. Sanchez? Dobbiamo ricordare che è stato assente per un grave infortunio e questo lo ha condizionato. Oggi sta facendo vedere le sue qualità è tanti anni che è un giocatore importnate. Futuro è prematuro, valuteremo col tecnico, oggi non è un nostro giocatore. È un buon giocatore. Lautaro? Le parole si perdono nel vento, contano i fatti. È un nostro giocatore non ha mai manifestato la voglia di andare via, è un professionista serio e non si lascia condizionare. Nelle ultime partite ha offerto prestazioni in sintonia con le sue qualità”.