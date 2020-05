Gds – Inter-Spalletti, la guerra è finita: l’allenatore sogna la Premier e ora è disposto a…

Luciano Spalletti è pronto a tornare in panchina. Il tecnico di Certaldo ha ancora un anno di contratto con l’Inter a più di quattro milioni e mezzo netti. “Lo Spalletti che pretendeva fino all’ultimo euro dal club nerazzurro ora è disposto a trovare un accordo con Marotta“, spiega la Gazzetta dello Sport. “Insomma, la guerra è finita. Ma per scrivere la parola fine sul suo ciclo all’Inter serve una nuova sfida da affrontare. Che, al momento, non c’è. Il sogno di Luciano sarebbe quello di vivere un’esperienza in Premier. Ora che è in grado di dialogare in un inglese corretto si sente pronto per misurarsi nel campionato più importante del mondo“.

(Gazzetta dello Sport)