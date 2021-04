Sponsor, l’Inter vuole 30 mln: occhio ad una pista USA. “Samsung? La verità”

Gli aggiornamenti sulla questione main sponsor: l'Inter deve accelerare trovando un brand per sostituire Pirelli

Il patron Zhang Jindong ha appena avuto un vertice con Samsung, ma non sono arrivate conferme in chiave interista. Anche perché tra gli attuali sponsor nerazzurri c’è già Lenovo, con evidente conflitto d’interessi, coprendo mercati simili. Una firma con Samsung però potrebbe passare anche da accordi a livelli più alti, visto che con Suning c'è già una partnership commerciale. La preferenza di Nanchino è sempre stata per uno sponsor orientale, ma adesso non si può escludere la pista americana. Bisogna comunque fare in fretta, il partner tecnico Nike sta già producendo le maglie per la prossima stagione e non può attendere all’infinito", si legge.