GdS – Stati Uniti, Musah il migliore: l’Inter vorrebbe il figlioccio di Gattuso

Ottime indicazioni per l'Inter ieri da Olanda-Stati Uniti. Non solo da Denzel Dumfries, migliore in campo per distacco con i due assist serviti e il gol. Ad impressionare, nonostante la sconfitta, anche Yunus Musah, migliore degli americani. Non è un mistero che il centrocampista sia sul taccuino di Piero Ausilio, che ha anche avuto modo di vederlo da vicino nelle precedenti apparizioni.