Giudice Sportivo, un turno di stop per Bastoni e D’Ambrosio: Inter, è emergenza difesa

Nuova, brutta notizia per l’Inter di Antonio Conte: il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio. Entrambi saranno indisponibili per la gara di giovedì sera contro il Verona: emergenza difesa per il tecnico nerazzurro, che potrà però contare sul rientro di Milan Skriniar, di ritorno dopo aver scontato tre turni di stop.

Queste le motivazioni del Giudice Sportivo:

BASTONI Alessandro: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confrontidi un avversario.

D’AMBROSIO Danilo: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: già diffidato (Quinta sanzione).