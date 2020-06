Inter, stop per Brozovic. Gds: “Ecco quando può recuperare”. E per domani Conte sceglie…

Dopo Stefano Sensi, altro allarme in casa Inter. Si è infatti fermato Marcelo Brozovic, dando il via ad una vera e propria emergenza in mezzo al campo. La Gazzetta dello Sport spiega quanto starà fuori il croato, e come Antonio Conte coprirà la sua assenza: “Il croato salterà sicuramente le gare con Sampdoria e Sassuolo, e poi valuterà un possibile rientro fra una settimana a Parma. La situazione a centrocampo diventa complessa, vista la contemporanea assenza anche di Sensi e Vecino. Probabilmente contro la Samp giocherà Gagliardini al fianco di Barella, che avrà più compiti da play. L’alternativa è Borja Valero al posto del croato. La stagione dell’emergenza (o quasi) continua”.