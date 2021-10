Strumolo (Libero): “Pif-Inter? Vendita non è certa, scritto quanto mi hanno detto”

La precisazione di chi ha dato la notizia di oggi: "Io non voglio illudere nessuno, scrivo semplicemente quanto mi è stato riferito"

Ha ovviamente fatto grande scalpore la notizia di oggi di Libero su una trattativa avanzata tra il fondo saudita Pif e Suning per la cessione delle quote dell'Inter per la cifra di un miliardo di euro. Federico Strufolo, il giornalista che ha documentato il tutto, ha voluto però fare una precisazione sul suo profilo Twitter: "In merito all’articolo su Inter-Pif, ci tengo a precisare che nel pezzo non c’è scritto che il club verrà sicuramente venduto al fondo saudita. Io non voglio illudere nessuno, scrivo semplicemente quanto mi è stato riferito".