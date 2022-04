Suning, da Oaktree non 275 mln ma 292 mln: tasso al 12%, Zhang ha già pagato i 21 mln

L’accordo di finanziamento tra Suning e Oaktree per l’Inter prevede interessi al 12%. È quanto emerge dai documenti ufficiali

Il finanziamento ha garantito 292,12 milioni con tasso di interesse al 12% a Grand Tower Sarl, una delle holding tramite cui Suning controlla l’Inter, nonché il veicolo dato in pegno nell’operazione: se la proprietà cinese non ripagasse il finanziamento, Oaktree prenderebbe in mano quindi Grand Tower, in una struttura dell’operazione simile a quella realizzata per il Milan tra Yonghong Li e il fondo Elliott per il Milan.