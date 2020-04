Suning.com, nel 2019 ricavi a 35 mrd. CeF: “Nella pandemia risultati eccezionali perché…”

Tempo di numeri in casa Suning.com. Il colosso cinese ha infatti pubblicato qualche giorno fa il risultato finanziario del 2019, mettendo agli atti di aver realizzato 269,229 miliardi di RMB, ovvero 35 miliardi di euro di ricavi. Calcio e Finanza analizza nel dettaglio i dati pubblicati da Suning nel rapporto: “L’utile netto attribuito agli azionisti è stato di 9,843 miliardi di RMB (1,28 miliardi di euro, -) e il 2019 GMV ha raggiunto i 378,74 miliardi di RMB (49,27 miliardi), aumentando del 12,47% su base annua. Nel 2019, Suning.com ha acquisito una quota azionaria dell’80% in Carrefour China.

A partire dal 2019, Suning.com gestisce 8.216 negozi di vario tipo e il numero di franchising Retail Cloud nel mercato di livello inferiore ha raggiunto 4.586. Anche il GMV online è salito a 238,753 miliardi di RMB (31 miliardi di euro) e il GMV delle piattaforme aperte ha raggiunto 80,314 miliardi di RMB (10 miliardi di euro), crescendo del 37,14% su base annua.

La formazione e la piena integrazione della vendita al dettaglio per tutti gli scenari stanno introducendo nuove motivazioni nello sviluppo avanzato di Suning. Sotto l’enorme pressione della pandemia, l’esplorazione innovativa di Suning.com ha ottenuto risultati eccezionali. Suning.com si è concentrato sulla socializzazione degli utenti, sulle funzionalità di consumo orientate alla comunità e ai contenuti, ha costantemente provato formati di business innovativi come l’e-commerce sociale, le attività di consegna a domicilio e lo streaming live per migliorare le prestazioni operative da più punti“, conclude il portale.