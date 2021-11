CdS / Supercoppa, Inter e Juve vogliono giocare in Arabia: De Siervo vola a Riyad

Le ultime novità sulla Supercoppa Italiana, che Inter e Juventus si contenderanno: ancora in bilico la data e il luogo della finale

L'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo è a Riyad per provare disputare la finale tra Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus in Arabia Saudita. Come riferisce il Corriere dello Sport, la sfida si potrebbe disputare il 22 dicembre nella capitale saudita.

L'alternativa è il 12 gennaio a San Siro, ma i due club vogliono giocare all'estero per incassare 3,5 milioni di euro a testa e mettersi in mostra davanti a possibili investitori.

De Siervo sta trattando anche la vendita dei diritti televisivi della Serie A per quell'area, mentre resta in piedi la proposta fatta alla Lega di 180/190 milioni per 6 edizioni di Supercoppa, da disputarsi proprio in Arabia Saudita con il nuovo format a quattro squadre.