Tamponi, medaglia a due facce: Nazionali pronti a partire, Inter in apprensione

I nerazzurri attendono l'esito degli ultimi test e la conseguente decisione dell'Ats sui calciatori convocati in Nazionale

In casa Inter tiene banco la questione tamponi: i nerazzurri attendono di conoscere l'esito degli ultimi test effettuati e la conseguente decisione dell'Ats sui calciatori convocati in Nazionale, con le varie Federazioni che spingono per averli a disposizione. Una situazione che tiene in apprensione l'ambiente interista, come scrive il Corriere dello Sport.