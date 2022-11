Inter, hai visto Taremi? Stella del Porto, subito doppietta al Mondiale con l’Iran

L'attaccante iraniano, bomber dei portoghesi, ha subito confermato le sue doti da bomber anche in Nazionale

Tra i protagonisti della seconda giornata dei Mondiali in Qatar c'è Mehdi Taremi: l'attaccante dell'Iran ha segnato i 2 gol della sua Nazionale nella sconfitta per 6-2 contro l'Inghilterra, prima con un destro potente da dentro l'area di rigore, poi con un calcio di rigore nei minuti di recupero, dimostrando una volta di più le sue qualità da bomber già emerse con la maglia del Porto.

Taremi, a 30 anni compiuti, è ormai nel pieno della maturità: arrivato in Portogallo nel 2019, dopo una sola stagione con il Rio Ave si è guadagnato la chiamato dei Dragoes, con cui ha già collezionato 62 reti in 115 presenze. Numeri che lo rendono uno dei pericoli principali della squadra di Conceicao, prossima avversaria dell'Inter negli ottavi di finale di Champions League. Nella fase a gironi l'iraniano è già a quota 5 centri in altrettante partite, e al Mondiale è subito partito con il piede giusto: i nerazzurri faranno bene a studiarlo con grande attenzione.