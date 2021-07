Inter, per Gagliardini infortunio al ginocchio: i tempi di recupero

Il calciatore si è procurato un distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro come evidenziato dalla risonanza

Di oggi le notizie sull'infortunio di Gagliardini e sulla risonanza magnetica che ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'Inter non ha reso noti i tempi di recupero del centrocampista che sarà rivalutato nella prossima settimana.

Il calciatore non era ovviamente in campo nell'amichevole con il Crotone. Stando a quanto riporta Skysport la società nerazzurra spera di recuperare il centrocampista dopo uno stop di 15-20 giorni. Se fosse così Inzaghi potrebbe avere a disposizione il giocatore già per le prime giornate di campionato.