Il Tempo – Scambio Dzeko-Sanchez, Tiago Pinto a Milano: c’è il sì di tutti. L’ostacolo…

Lo strappo con Fonseca è troppo grande per essere ricucito, ecco perché la Roma sta cercando una nuova destinazione per Edin Dzeko. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di uno scambio con Alexis Sanchez. Operazione non semplice, ma che alla fine potrebbe andare comunque in porto. Secondo quanto riporta Il Tempo, la trattativa è stata impostata nei giorni scorsi in gran segreto e ha avuto un’accelerata nella notte. “Tanto che Tiago Pinto, il general manager romanista, è ora a Milano per cercare di chiudere l’affare con i colleghi interisti. C’è il sì di tutti i protagonisti, le società sono d’accordo ed entrambi i giocatori hanno dato l’assenso al trasferimento, ma bisogna trovare una “quadra” non facile sui numeri”.

“L’affare deve essere infatti concluso senza che nessuna delle due società spenda più di quanto farebbe tenendosi invece i rispettivi giocatori fino a giugno. E se gli stipendi dell’attaccante bosniaco e del “Nino Maravilla” sono pressoché equivalenti (7 milioni e mezzo circa più bonus), c’è un ostacolo di natura fiscale: lo stipendio al lordo di Sanchez costa meno all’Inter grazie al “Decreto Crescita” che consente una detrazione del 50% delle imposte per i calciatori che hanno giocato all’estero nei due anni precedenti al rientro o all’arrivo in Italia”.

(Il Tempo)