Thuram: “Non sento la pressione. Io da 9? Non mi preoccupo delle statistiche”

Prende la parola Marcus Thuram, attaccante del Gladbach seguito dall'Inter. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Prende la parola Marcus Thuram, attaccante del Gladbach. Direttamente dal Qatar dove è impegnato con la nazionale francese ai Mondiali, l’obiettivo di mercato dell’Inter è intervenuto oggi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Mio papà Lilian mi dice sempre di essere me stesso da quando sono piccolo, vuole che mi goda al massimo questa esperienza e dia tutto per la Nazionale”.