Scarsi risultati e stagione deludente: il Tottenham esonera José Mourinho

Lo Special One non sarà più l'allenatore degli Spurs. La drastica decisione di Levy dopo una stagione deludente

José Mourinho non sarà più l'allenatore del Tottenham. Secondo quanto riporta il Telegraph, lo Special One questa mattina è stato convocato dal club inglese per comunicargli l'esonero. Drastica la decisione del presidente Daniel Levy visti gli scarsi risultati degli Spurs, soprattutto in questa seconda parte della stagione. A guidare la squadra fino al termine della stagione saranno Ryan Mason e Chris Powell. Il settimo posto in classifica, a cinque punti dalla Champions League, hanno convinto Levy che è arrivato il momento di esonerare il portoghese.