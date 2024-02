Lautaro Martinez ha anche un obiettivo personale nel mirino. Inter-Atletico Madrid è l'occasione per avvicinarlo e regalarsi altre chance per poterlo fare. Si tratta del record di gol in Champions League con la maglia dell'Inter, che pare sicuramente alla portata. Lo sottolinea anche TuttoSport di oggi: "L’argentino, momentaneamente, è a quota 12 realizzazioni in 42 partite, il che significa +1 su Hernan Crespo – “El Valdanito” ha siglato 11 marcature in 23 presenze - mentre davanti ci sono Julio Cruz – 13 gol in 34 partite – e Adriano, primo nella graduatoria all time del torneo con i colori nerazzurri con 14 reti in 26 partite.