Tuchel sbotta: “Frasi di Lukaku? Tolgono calma e concentrazione. Sorpreso da…”

In conferenza stampa il tecnico risponde alle dichiarazioni dell'attaccante belga

A Thomas Tuchel non sono piaciute le dichiarazioni di Romelu Lukaku. In un'intervista a Sky Sport, l'attaccante belga non ha nascosto i suoi problemi al Chelsea e ha dichiarato di voler tornare un giorno all'Inter. Il giorno dopo le parole di Big Rom, il tecnico del Chelsea risponde: "Naturalmente non ci piace. Porta rumore di cui non abbiamo bisogno e non è utile. Non vogliamo farne un caso più grande di quanto non sia in realtà. È facile prendere le parole fuori contesto, accorciarle, fare titoli e poi rendersi conto in seguito che non è così male e forse non è quello che intendeva. Non ci piace, non mi piace perché è rumore di cui non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un ambiente calmo e di concentrazione e questo non aiuta".