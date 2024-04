Twitch, oggi il direttore Enrico Mentana ospite di Fcinter1908

L'Inter si avvicina a grandi passi al derby di lunedì, un derby che potrebbe proiettare la squadra di Simone Inzaghi nella leggenda. I nerazzurri, infatti, hanno la possibilità di cucirsi la seconda stella sul petto battendo i rossoneri nella stracittadina, per quella che sarebbe, nel caso, la sesta sconfitta consecutiva per il Milan in un derby.