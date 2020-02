Lukaku: “Voglio fare la differenza anche a San Siro. Inter, bello essere in alto”

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Sudata, voluta, centrata. L’Inter resta a meno tre dalla Juventus anche grazie ad una doppietta importantissima di Romelu Lukaku che prima l’ha sbloccata e ha poi raddoppiato con un rigore. Alla fine della partita del Friuli, ai microfoni di Skysport, è arrivato proprio lui a commentare quanto accaduto in campo. Questo è quanto ha detto:

-Dopo tre pari si pensava ad un’Inter spenta e invece…

Penso che la partita contro la Fiorentina in Coppa ci ha dato fiducia per questa partita. Ho visto che non era facile oggi, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene e abbiamo fatto due gol ed è importante per la prossima stagione

-E’ una bella lotta a tre…

E’ una bella sfida ed è bello essere in alto in classifica. Settimana prossima c’è una grande sfida contro il Milan che adesso sta facendo bene e penso che noi dobbiamo continuare così per vincere le partite.

-Chat privata con Conte: hai detto al mister di farti dare la palla, ti senti un leader?

Sono un giocatore che vuole fare bene per la squadra, per me è importante che la squadra si senta bene in campo con me così sono positivo e cerco di dare loro fiducia.

-Stai facendo bene in trasferta…

Anche a San Siro penso che devo fare la differenza.

(fonte: Skysport)