Al termine del primo tempo di Udinese-Inter di questa sera, Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “Nell’ultima occasione volevo crossare, ma il difensore è stato bravo. L’allenatore ha preparato molto bene la partita, di fronte abbiamo una grande Inter che gioca per vincere lo scudetto. Noi giochiamo in casa e dobbiamo dare il 110% per vincere”.