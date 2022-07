Inter, UFFICIALE: Franco Carboni ceduto in prestito al Cagliari, i dettagli

Classe 2003, nato a Buenos Aires, è cresciuto in Argentina nel vivaio del Lanus. Nel 2019 è entrato a far parte del Settore giovanile del Catania: pochi mesi di permanenza in Sicilia prima dell’approdo all’Inter, nel gennaio 2020. Con i nerazzurri 40 presenze in Primavera, di cui 6 in Youth League, 2 reti, e la recente vittoria da protagonista del Campionato.