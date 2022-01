UFFICIALE – Inter, Sensi ceduto a titolo temporaneo alla Sampdoria

Il centrocampista classe 1995 terminerà la stagione con la maglia blucerchiata: contratto depositato in Lega poco fa

Dopo gli acquisti di Gosens e Caicedo (si attende l'ufficialità per quest'ultimo), l'Inter manovra anche in uscita. E' infatti ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Stefano Sensi alla Sampdoria. Poco fa è stato infatti depositato il contratto in Lega, ufficializzando il tutto: il centrocampista classe '95 concluderà la stagione con la maglia dei blucerchiati.