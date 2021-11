UFFICIALE – Tottenham, Conte nuovo allenatore: arriva il video di presentazione

Nuova avventura in Premier League per l'ex Inter: in questi minuti è arrivato l'annuncio ufficiale

Daniele Vitiello

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico campione d'Italia torna in sella dopo pochi mesi di inattività, prendendo il posto di Nuno Espirito Santo, esonerato nella giornata di ieri. In questi minuti è arrivato anche l'annuncio da parte degli Spurs con un video apparso sui social.