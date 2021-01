Vanni: “La cordata per l’Inter? Ecco cosa vorrebbero fare. Credo che nel giro di pochi mesi…”

Ospite di Sky Sport, il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, parla dell’ipotesi cordata di tifosi nerazzurri per l’acquisizione delle quote di minoranza del club. “C’è una cordata di cavalieri bianchi dal cuore nerazzurro che seguendo un’idea di Enrico Mentana, si è strutturata già ai tempi in cui era Thohir il presidente uscente e Zhang quello che arrivava. Il capofila è Carlo Cottarelli, poi c’è Zaccaria, l’architetto Boemi e soprattutto ieri ho sentito Moratti. Loro vorrebbero entrare come soci di minoranza in un momento in cui sembra che si vada verso l’acquisizione di maggioranza delle quote dell’Inter da parte dei fondi. È aperta questa trattativa con Bc Partners, io credo che nel giro di pochi mesi l’Inter potrebbe avere un altro controllo“.

(Sky Sport)