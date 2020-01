Il fuorigioco certezza VAR? Tutto cancellato: si introduce la ‘tolleranza’, potere al guardalinee

Il fuorigioco era una certezza per il Var. Ma sta per cambiare tutto. In un articolo su La Repubblica si spiega che dai passi in avanti si va ai passi indietro: “Così ha deciso l’Ifab, il board internazionale competente sul regolamento del calcio. Si introduce la tolleranza, si restituisce potere al guardalinee. Addio agli offside millimetrici, in cui basta la punta di uno scarpino oltre la linea dei difensori per annullare un gol“.

Ed era la cosa che aveva creato meno polemiche. L’idea è che se il fuorigioco è millemetrico e per essere visto servono dodici telecamere allora non era un errore chiaro ed evidente. Questo almeno ha spiegato il segretario generale dell’Ifab, Brud. Pronta l’informativa per le Federazioni che spieghi come applicare la tecnologia ai casi limite. “La circolare punterà a disattivare la tv nei casi in cui la decisione non sia chiarissima: sarà dirimente quanto visto e deciso in campo dai guardalinee. Che sono le figure fin qui più penalizzate dall’introduzione della tecnologia: costretti prima a tenere la bandierina abbassata fino alla conclusione dell’azione, poi a comunicare la loro decisione che però dovrà essere sempre rivista al video“, si legge sul giornale.