GdS – Sprazzi del vero Lukaku, Inzaghi spera: quando può tornare titolare

Sprazzi del vero Romelu Lukaku nel derby vinto 1-0 dall’Inter ieri contro il Milan . Big Rom è subentrato e questa volta ha convinto: un gol annullato e un bel tiro col destro respinto in angolo per il belga. È stato importante anche il suo contributo per la vittoria della stracittadina e presto può arrivare una nuova chance dall’inizio in campionato per Lukaku. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi: “Romelu Lukaku continua a crescere, di partita in partita, e tutta l'Inter comincia a credere davvero che il belga possa tornare a pieno regime nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Il prossimo passo, in casa della Sampdoria, potrebbe essere quello decisivo.

Il prossimo appuntamento di campionato, tra esattamente sette giorni, è un'occasione da non perdere. Anche perché per la prima volta nel 2023 Inzaghi ha a disposizione sette giorni pieni per lavorare sul campo ad Appiano Gentile. Nessun ritiro, nessuna trasferta e nessun match in mezzo: è oro colato per tutti quei giocatori che devono smaltire vecchi problemi o gonfiare i polmoni con fiato da spendere in partita. Lukaku, per esempio. Non è assolutamente da escludere, quindi, che in casa della Sampdoria possa esserci proprio il belga come titolare d'attacco, anche perché la sua presenza sarà fondamentale nel doppio confronto di Champions League contro il Porto. Per esperienza, per qualità e per personalità. Big Rom sta tornando”, si legge.