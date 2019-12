Vidal, trovato l’accordo sull’ingaggio. L’Inter lo aveva in pugno nel 2018, ma poi Spalletti…

L’Inter ha chiuso il 2019 al primo posto, al pari della Juve, e ora Conte pretende rinforzi per continuare a dare battaglia ai bianconeri in campionato.

“L’Inter sapeva, tra luglio e agosto, che la fame di Conte in chiave mercato non si sarebbe placata. Un allenatore che agisce da manager ha nella ricerca della perfezione il distintivo da mettere al petto. Quindi, se hai speso tanto per me in estate, devi pensare che tra l’autunno e l’inverno non vado in letargo e pretenderò di più. A maggior ragione se ti ho portato 42 punti in dote, te l’aspettavi? Tradotto in soldoni: se Vidal rompe davvero, se il Barcellona resta impotente dinanzi alla storia dei bonus non pagati e lo mette sul mercato, per l’Inter sarebbe un successone. L’accordo sull’ingaggio c’è con spalmatura e prolungamento dal 2021 al 2022. La sponda è Felicevich, lo stesso agente di Sanchez, lo stesso che – tra il 30 e il 31 luglio 2018 – era parcheggiato a Milano, stava firmando per l’Inter. Ma poi gli dissero che Spalletti avrebbe preferito un attaccante esterno (Keita) e il giorno dopo volò a Barcellona per Arturo in salsa blaugrana. L’Inter per ora ha messo in stand-by De Paul (che piace sempre)”, spiega il Corriere dello Sport.