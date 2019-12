Inter, ecco quando si decide il futuro di Vidal. CorSera: “Il Barça forse sarà costretto a…”

Manca esattamente una settimana all’inizio ufficiale del calciomercato invernale 2020 e l’Inter punta a irrobustire la rosa a disposizione di Antonio Conte: uno dei nomi più caldi in ottica nerazzurra è Arturo Vidal. Ecco gli aggiornamenti del Corriere della Sera:

“Dopo le vacanze si deciderà il futuro di Arturo Vidal, 32 anni, centrocampista del Barcellona e della Nazionale cilena. Da una parte abbiamo Antonio Conte, che spinge per averlo in rosa e tornarlo ad allenare, dopo i tempi juventini. Dall’altra il cileno, che un giorno dice di voler restare in Spagna e un altro giorno smentisce quanto detto 24 ore prima. Dall’altra ancora c’è il Barcellona, che per ora resiste, ma che forse sarà costretto ad accettare la volontà di Vidal”.