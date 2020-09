Sky – Vidal, Inter e Barcellona cercano di accelerare i tempi. Kante? Difficile senza uscite

A Skysport si è parlato della questione Vidal. Il centrocampista arriverà a Milano ma non è c’è stato ancora l’ok definitivo del Barcellona alla sua partenza e per la risoluzione del contratto. “Barcellona e Inter stanno parlando per liberare velocemente il centrocampista, i contatti sono in corso per farlo arrivare prima possibile“, ha spiegato Di Marzio a Calciomercato l’Originale. Per quanto riguarda invece Kante ha sottolineato: “Il Chelsea non accetta contropartite tecniche e costa 70-80 mln. Servono quindi delle cessioni per riuscire ad arrivare a quel giocatore”.

(Fonte: SS24)