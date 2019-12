Vidal-Barça, braccio di ferro: l’Inter vigila. Sky: “Nerazzurri in costante contatto con…”

Continua il braccio di ferro tra Arturo Vidal e il Barcellona e lo scontro, ora, diventa anche pubblico: il cileno ha denunciato il club catalano per il mancato pagamento dei 2,4 milioni di bonus per i premi della scorsa stagione mentre la società blaugrana ha alzato la voce rispondendo a tono al giocatore (LEGGI QUI).

INTER ALLA FINESTRA – Come riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, l’Inter è “spettatrice interessata della questione. Il club nerazzurro è in costante contatto con il Barcellona, perché vorrebbe portare Vidal in nerazzurro. La Juventus si è limitata a una chiamata esplorativa ai blaugrana nei giorni scorsi”.

(gianlucadimarzio.com)