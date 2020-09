Vidal rinuncia al contratto col Barça: vuole subito l’Inter. La firma tra martedì e mercoledì

Se Kanté è il sogno di Conte per l’Inter, un sogno per cui servirà recuperare 50 milioni, presto il tecnico potrà riabbracciare un altro suo pupillo. Si tratta di Arturo Vidal, che ha già un accordo con l’Inter da tempo e che si è liberato del Barcellona per tornare a giocare in Serie A.

“Oggi parte ufficialmente la nuova stagione dell’Inter, la seconda targata Antonio Conte. E tra stasera o domani potrebbe anche sbarcare Arturo Vidal a Milano. Vidal ieri ha comunicato al Barcellona di essere pronto a rinunciare agli ultimi mesi di contratto: vuole l’Inter, il prima possibile. Tra il club blaugrana e il centrocampista cileno c’erano anche altre pendenze, ma tutto sembra essere stato sistemato nelle ultime ore, per la soddisfazione di tutte le parti. D’altronde, una delle prime mosse del nuovo allenatore Koeman era stato proprio contattare quei giocatori ritenuti ormai fuori dal progetto, tra cui appunto Vidal.

E il club è stato chiaro con l’entourage di Arturo: vi diamo la «carta de libertad» – ossia lo svincolo -, cercatevi un nuovo club. Ma quella era l’operazione più semplice, perché Vidal voleva l’Inter già da gennaio e Conte sta aspettando Vidal dal primo giorno in cui ha messo piede ad Appiano. Con la risoluzione col Barça in mano, manca il passo più importante, che ormai è formalità: la firma sul contratto biennale (con opzione sul terzo anno) da sei milioni netti a stagione potrebbe arrivare già tra domani e mercoledì“, rivela La Gazzetta dello Sport.