Vieri: “Scudetto già del Milan? Chi lo dice non capisce niente. Samp e Sassuolo…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Bobo Vieri ha parlato dell'ultima giornata di campionato con in palio ancora lo scudetto. L'ex attaccante mette in guardia chi pensa che lo scudetto sia già del Milan. "Scudetto già del Milan? Chi dice che l'ha vinto non capisce niente. È una partita da giocare, il Sassuolo non vuole fare brutte figure davanti a 30 mila persone e al mondo intero che guarderà in tv. Tutto il mondo guarderà l'incontro e nessuno vorrà fare figuracce".