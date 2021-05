Zanetti: “Lavoro straordinario nonostante mille difficoltà. Conte ha portato…”

“Questo scudetto? Sapore speciale perché credo che il mister e lo staff hanno scritto una pagina importantissima e molto meritata. Hanno fatto un lavoro straordinario nonostante mille difficoltà. Speriamo di rivedere tutti i tifosi allo...

"Questo scudetto? Sapore speciale perché credo che il mister e lo staff hanno scritto una pagina importantissima e molto meritata. Hanno fatto un lavoro straordinario nonostante mille difficoltà. Speriamo di rivedere tutti i tifosi allo stadio già la prossima stagione. Me lo auguro. I nostri tifosi lo meritano. Il merito è aver superato le difficoltà. Non hanno mai mollato, sono sempre andati dietro l'obiettivo. Questa cultura l'ha portata Antonio Conte con il suo staff. Uno scudetto che rimarrà nella storia. I numeri parlano chiaro, ha fatto un girone di ritorno straordinario. Sotto tutti i punti di vista. Scudetto molto meritato. Io sono felicissimo perché ho condiviso con loro tutti questi momenti. Da quando è arrivato Conte sono stato molto vicino alla squadra e ho visto benissimo il lavoro fatto. Per questo hanno meritato questa vittoria", ha dichiarato il vice presidente Javier Zanetti.