Zanetti: “Impossibile non essere tesi. Il derby ti dà emozioni fortissime”

Prima dell'inizio della sfida, ai microfoni di Dazn, ha parlato il dirigente dei nerazzurri Javier Zanetti

Il derby ti dà grandissime emozioni, San Siro ti fa venire voglia di scendere in campo. Ci sono i presupposti per una grande partita. Questa partita si prepara da sola, pensi tutta la settimana al derby, io dicevo ai compagni che eravamo pronti per affrontare questa grandissima squadra. Impossibile non essere tesi, incoraggi i tuoi compagni dicendo di rimanere uniti. Derby del cuore? Il primo, me lo ricorderò per sempre".