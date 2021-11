Zanetti: “Inter agli ottavi? Sarebbe molto importante, dipenderà dalla prossima partita”

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato del turno appena giocatosi in Champions League e anche dell'Inter

"Si sono già qualificate agli ottavi il Liverpool, il Bayern che. stanno facendo grandi cose e poi la Juve e l'Ajax con la solita mentalità. La Champions è una competizione molto difficile e vincere 4 partite di fila non è semplice. Il Real si sente come a casa in Champions League. Cristiano Ronaldo ancora decisivo nei minuti finali. Giocare a Bergamo non è facile, lo United ha sofferto e ha pareggiato con Ronaldo, un grande giocatore. Così come Lewandowski che segna in tutte le competizioni. Sono numeri impressionanti i loro, come quelli di Messi".